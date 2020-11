The Pathless nous rappelle qu’il sort aujourd’hui avec un trailer de lancement

Annoncé lors des Game Awards 2018, The Pathless pointe le bout de son nez ce 12 novembre. Le nouveau titre du studio Giant Squid (Abzû), chapeauté par Annapurna Interactive à l’édition, en profite ainsi pour dévoiler sa bande-annonce de lancement, histoire de faire le point sur l’aventure qui nous attendu.

Une aventure mythique en compagnie ailée

Dans The Pathless, le joueur y incarne une chasseresse qui va devoir lever une malédiction sur une étrange île. Pour cela, elle sera accompagnée d’un aigle qui viendra la soutenir dans son périple. On en avait déjà longuement parlé lors de notre précédente présentation en vidéo que nous vous invitons à aller voir pour en savoir plus.

Pour rappel, The Pathless sort aujourd’hui, ce 12 novembre, sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4 et iOS. Il sera aussi disponible au lancement de la PlayStation 5, le 19 novembre.