The Pathless arrivera sur Steam dès le 16 novembre

Les exclusivités Epic Games Store fonctionnent toutes avec un schéma plus ou moins similaire. Une fois le temps d’exclusivité terminé, les jeux concernés ne perdent pas beaucoup de temps avant de sortir chez les concurrents, à commencer par Steam. The Pathless va aussi se ruer sur la plateforme de Valve dès que son exclusivité sera terminé.

La fin d’une exclusivité

Sorti le 12 novembre dernier sur l’Epic Games Store (sans oublier la PS4, PS5 et l’Apple Arcade), le titre d’Annapurna Interactive avait eu droit à une exclusivité d’un an chez Epic Games. La conférence de l’éditeur qui a eu lieu ce soir nous a permis d’apprendre, sans grande surprise, que The Pathless allait aussi se diriger sur Steam dès la fin de l’année.

The Pathless sortira plus précisément le 16 novembre prochain sur Steam, soit quatre petit jours après la fin de son contrat. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test sorti l’année passée.