The Pathless : Une aventure mythique, notre avis vidéo

Prévu pour sortir en cette fin d’année 2020 sur PC via l’Epic Games Store ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5, The Pathless vous plongera dans un monde ouvert où vous pourrez vivre les aventures d’une chasseresse et de son faucon, avec en ligne de mire : sauver une île en proie à une malédiction.

Développé par Giant Squid, avec notamment Matt Nava aux commandes, déjà à l’origine de Journey ou de Flower, The Pathless vous proposera également une bande-son aux petits oignons grâce à Austin Wintory, également présent sur le projet Journey. L’occasion pour nous de vous partager notre avis en vidéo à travers cette nouvelle Indie Story.