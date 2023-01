Accueil » Actualités » The Pathless sortira finalement le 2 février prochain sur consoles Xbox et Nintendo Switch

Annoncées en juillet dernier, les versions Xbox et Nintendo Switch du jeu indépendant signé Giant Squid et édité par Annapurna Interactive, The Pathless, viennent d’être datées par l’éditeur, avec en prime une édition physique pour la console de Nintendo. Sortez vos agendas puisque The Pathless débarquera sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch dès le 2 février prochain, soit la semaine prochaine à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Suivez la Chasseresse partout où vous le voulez

Le jeu des créateurs de Abzû possède un charme certain comme nous le soulignions dans notre test à l’époque, et il fut l’un des premiers jeux indépendants de la PlayStation 5 à sa sortie. Mais cette annonce n’est pas venue seule puisque le revendeur iam8bit a annoncé sur Twitter dans la foulée l’existence d’une version physique du titre à venir dans les prochaines semaines sur Nintendo Switch, avec quelques goodies à la clé.

The Pathless Physical Edition for Nintendo Switch is coming… soon! 🏹🔥🦅 More details in the coming weeks.@GiantSquidology | @A_i | @skyboundgames pic.twitter.com/kriDqCirVC — iam8bit (@iam8bit) January 26, 2023

Pour rappel, The Pathless met en scène une jeune chasseresse sur un île mystique à la forêt maudite, jeune fille accompagnée de son aigle apprivoisé grâce auquel elle pourra résoudre diverses énigmes et se livrer à des combats épiques contres les créatures de la forêt et ainsi libérer celle-ci de la malédiction qui la ronge. A noter que le jeu est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Apple Arcade.