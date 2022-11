The Outbound Ghost : Le RPG viendra hanter la PS4, la PS5 et la Switch dans quelques jours

Vous aviez peut-être aperçu The Outbound Ghost dans plusieurs conférences cette année, comme lors de notre dernière édition de l’AG French Direct, où nous avions pu nous entretenir avec Conrad Grindheim de Conradical Games pour en savoir plus sur ce RPG d’aventure avec des fantômes. Souvent comparé à Paper Mario pour son esthétique qui rappelle le jeu de Nintendo (il y a pire comme comparaison), le titre est disponible depuis quelques semaines sur PC, et s’apprête maintenant à sortir sur les différentes consoles.

CONSOLE RELEASE DATES INBOUND 🥳

The Outbound Ghost is coming to PlayStation on Nov. 30th, and Switch on Dec. 1st!👀

I've been playing on these consoles since I was like 2, and now I'm finally releasing my RPG on them 🥹

RT🔁to help out, and follow to get notified on release! pic.twitter.com/4t6EPzovFT

— The Outbound Ghost | OUT NOW (Link in bio) (@OutboundGhost) November 23, 2022