The Outbound Ghost : Notre interview avec Conrad Grindheim de Conradical Games

Mis en avant lors du dernier Future Games Show, The Outbound Ghost s’est aussi fait une place lors du dernier AG French Direct afin de présenter un trailer et une nouvelle vidéo de gameplay, qui nous en apprenait un peu plus sur les combats du jeu. Dans le même temps, nous avons pu nous entretenir avec Conrad Grindheim de Conradical Games pour en savoir plus sur ce RPG coloré, assez inspiré par Paper Mario.

Naissance du projet et influences

Tout d’abord, merci pour cette interview ! Pouvez-vous rapidement vous présenter, qui êtes-vous et quel est votre rôle sur le jeu ?

Salut tout le monde ! Je m’appelle Conrad Grindheim et je suis le développeur principal de The Outbound Ghost. Cela signifie que je suis le designer, le programmeur, et le coordinateur général du projet.

Comment avez-vous vécu votre campagne Kickstarter ?

C’était génial ! On avait lancé le Kickstarter à l’été 2021 et nous avions besoin d’environ 10 000 euros pour réussir. Heureusement, nous avons pu obtenir 25 000 euros.

The Outbound Ghost a été mis en avant lors du Future Game Show du printemps, l’occasion pour beaucoup de personnes de découvrir le jeu. Comment avez-vous vécu cette première grande présentation publique et les premiers retours qui ont suivi ?

C’était incroyable ! J’avais signé avec Digerati pour être l’éditeur du jeu juste après le Kickstarter et nous avons décidé d’ajouter un système du combat au titre puisque maintenant nous avions plus des ressources.

Nous avons également décidé de ne pas montrer le combat jusqu’à que nous ayons réannoncé le jeu avec Digerati, donc d’août 2021 à mars 2022, je n’ai pu montrer les nouvelles choses ! Pouvoir présenter tout ça au Future Games Show était incroyable, et c’était génial de voir toutes les réactions positives. Depuis lors, je poste des devlogs sur ma chaîne YouTube et TikTok, et les réactions sont également incroyables. C’est fantastique de pouvoir montrer à tout le monde à quel point on a progressé ces derniers mois!

En dehors de l’influence évidente de Paper Mario, quelles sont les inspirations derrière le jeu ? Et comment comptez-vous vous démarquer de la licence de Nintendo ?

Bien sûr, le jeu est très inspiré de Paper Mario mais les combats sont plus proches des JRPG plus traditionnels. Par exemple, le jeu vous permet de garder des Points D’Aether (PA) pour agir plusieurs fois comme dans la série Bravely Default, et le système d’équipement est une combinaison des badges de Paper Mario et du système de materia dans Final Fantasy 7.

Grace a ces inspirations, The Outbound Ghost se démarque des jeux Paper Mario parce que les fans plus hardcore des JRPG peuvent profiter d’un système de combat incroyablement profond, et le jeu est suffisamment accessible pour les fans du Paper Mario.

Détails sur le système de combat

On peut rencontrer plusieurs compagnons tout au long du jeu qui viendront nous aider, mais jusqu’à combien de personnages pourra-t-on intégrer dans notre équipe ?

Les personnages que vous rencontrez au cours de l’histoire ne sont pas ceux qui vous utiliserez au combat ! Dans The Outbound Ghost, vous jouez come un fantôme amnésique qui voit des « apparitions » qui sont visibles seulement pour vous. Dans l’histoire du jeu, les personnages du village pensent que vous êtes fou et que vous inventez le fait que vous pouvez voir ces créatures dans le monde. Cependant, ils se rendent compte que vous dites la vérité et que ces créatures sont des manifestations physiques de vos mémoires perdues.

Lorsque vous commencez à voir ces apparitions, vous commencez également à voir des « fantasmes » qui sont des manifestations de votre imagination. Vous débloquez ces fantasmes dans des différents moments de l’histoire et ce sont ceux que vous pouvez utiliser pour combattre les apparitions ! On n’annoncera pas le nombre exact des fantasmes que vous pouvez ajouter à votre équipe, mais il y en aura beaucoup que vous pourrez combiner pour créer votre équipe parfaite !

Est-ce que vous pouvez entrer un peu plus dans les détails concernant le système de combat et le rôle des traits de personnalités de la vie passée de notre fantôme ?

Je suis incroyablement satisfait avec le système de combat – c’est une excellente combinaison de la profondeur des jeux comme Bravely Default et Octopath Traveler, tout en ayant l’accessibilité de Paper Mario. Chaque fantasme à son propre PA maximum qu’il peut garder donc ils sont tous très différents et on les peut utiliser des plusieurs manières. Cependant, vous pouvez les changer un peu avec des « aspectes », qui sont la version des badges/équipements de The Outbound Ghost.

Par exemple, vous pouvez les donner du lifesteal (vol de vie), PA supplémentaires, nouvelles attaques, et plus encore ! Comme chaque fantasme peut avoir 3 compétence équipées, il y a des nombreuses stratégies que vous pouvez utiliser. Comme chaque membre d’équipe dans The Outbound Ghost est une partie de la personnalité du personnage principal, ils sont tous très uniques. Par exemple :

Envie : Vole les buffs d’autres personnages et les utilise sur eux-mêmes avec un multiplicateur. Amitié : Healer comme dans d’autres RPG. Insensibilité : Un tank qui peut prendre des attaques pour des autres personnages.



Une narration unique

Pourquoi avoir choisi tout cet univers autour des fantômes ?

Je voulais que The Outbound Ghost soit un jeu exceptionnel pour les gens qui jouaient aux RPG de Nintendo quand ils étaient plus jeunes, tout en étant assez accessible pour que les jeunes joueurs puissent également jouer.

Un univers basé sur les fantômes est parfait pour cette approche car il me permet de parler de sujets plus matures, tout en ayant des personnages mignons pour des moments plus « wholesome »!

On a vu pas mal de jeux explorer le thème du deuil et de l’acceptation de la mort récemment, à l’image du très sympathique Spiritfarer. En quoi The Outbound Ghost se distingue t-il des autres jeux traitant de ces sujets ?

La structure narrative de The Outbound Ghost est incroyablement unique, je n’ai pas vu beaucoup des jeux qui fait quelque chose de similaire.

Malheureusement, je veux que les détails soient une surprise, donc je ne vais pas expliquer davantage. Si vous aimez une pluralité de points de vue, vous allez adorer la narrative du jeu.

Avez-vous une idée de la durée de vie estimée pour terminer l’histoire ?

Ça peut changer, mais le temps estimé nécessaire pour terminer le contenu principal de The Outbound Ghost est entre 15 h et 20 h.

Avez-vous une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

L’anecdote la plus insolite que j’ai concernant The Outbound Ghost concerne un bug que j’ai rencontré le premier jour de la démo du Kickstarter (timing parfait).

J’avais créé mon propre système de cinématique et j’avais les commandes au format <?commande X>. Par exemple, si je voulais déplacer la caméra vers une certaine position, la commande serait <?MoveCamera 10.3, 20.7, 30.1> où les nombres sont les coordonnées en 3D. Le problème était que, pour une raison, certains joueurs d’Europe occidentale avaient le problème que la caméra se déplaçait beaucoup plus loin que normal au début des cinématiques.

C’était très étrange, et de plus en plus de personnes ont trouvé ce bug. J’ai reçu des reports d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Pays-Bas, etc. Finalement, j’ai réalisé que tous ces pays utilisent des virgules pour séparer leurs décimales au lieu de points ! Cela signifiait que le nombre 10,3 était lu par mon système come 103, et la caméra était déplacée incroyablement loin, mais seulement dans les ordinateurs de ces pays ! Finalement, le fix était simple, mais je n’oublierai jamais ce bug pour la spécificité des personnes qui l’avait rencontré.

Un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

J’espère que vous aimerez jouer à The Outbound Ghost lorsqu’il sortira plus tard cette année sur Steam, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, et Xbox Series S ! Si vous voulez suivre le développement, je vous recommande de nous suivre à notre chaîne YouTube sur Conradical Games, et notre TikTok sur @ConradicalGames. Un wishlist sur Steam nous aide beaucoup aussi !

Nous remercions Conrad Grindheim pour le temps qu’il nous a accordé et ses réponses.