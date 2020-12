Falcom annonce The Legend of Heroes: Trails of Black, premières informations

On le savait déjà, mais Falcom a bien prévu de sortir un nouvel opus de la saga The Legend of Heroes, et plus particulièrement de la série Trails. Toshihiro Kondo, président du studio, a aujourd’hui donné les premières informations sur The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Trails of Black) dans les colonnes du Famitsu, relayée par Gematsu.

Un opus qui change pas mal de choses

Cet opus se déroulera dans la république de Calvard, une région qui serait un mix d’influence entre l’Asie et l’Europe de l’Est, en 1208, et mettra en scène des personnages issus de milieu « gris » de la société, tels que des détectives ou des chasseurs de primes.

On aurait ici droit à un nouveau moteur pour la série, ce qui laisse à penser que le studio pense peut-être à développer le titre pour la PS5 en plus de la PS4, même si aucune plateforme n’a été annoncée. Ce moteur permettra un nouveau rendu pour les personnages, avec aussi plus d’ennemis à l’écran et des batailles en temps réel.

Toshihiro Kondo précise également qu’il y aura moins de personnages jouables, mais que tous les personnages du jeu seront presque tous inédits. Un système d’alignement moral sera mis en place, mais il ne sera pas possible des manquer des événements selon votre karma. Le jeu aura droit à sa propre fin et pourra être effectué de manière indépendante face au reste de la série, mais il pourra avoir une suite s’il se vend bien.

Des images (de meilleure qualité que celle proposée ci-dessous) devraient arriver prochainement afin que l’on découvre un premier aperçu des personnages de ce nouvel épisode.