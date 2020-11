Falcom sortira plusieurs jeux sur consoles en 2021, dont le prochain Trails

On le sait, Falcom a plusieurs projets sur le feu. Toshihiro Kondo s’était prêt au jeu de l’interview avec notre rédaction pour une entrevue exclusive et avait évoqué des surprises pour le 40ème anniversaire. Cela se précise un peu plus aujourd’hui à travers le dernier rapport financier (relayé par Gematsu), tout juste publié par le studio.

Plusieurs jeux pour 2021

L’année prochaine marquera le 40ème anniversaire de Falcom, l’occasion de nous concocter plusieurs surprises. Le studio prévoit de publier « plusieurs titres sur consoles » pour célébrer l’événement, y compris une toute nouvelle entrée dans la série Trails. Si l’on se fie à notre récente interview, ce nouveau Trails devrait apporter « de gros changements comparés aux précédents opus ».

Parmi les autres jeux à venir sur consoles, on peut déjà s’attendre à quelque chose sur PS4, Switch, PC et smartphones puisque le rapport mentionne un focus sur ces plateformes. On pourrait également espérer du nouveau du côté de la série Ys, vient que cela semble un peu tôt si un nouveau Trails canonique sort la même année, sachant que Ys IX est sorti l’année passée au Japon (et arrivera en février 2021 en Europe).

Enfin, le document nous explique aussi que Falcom souhaite capitaliser sur ses licences fortes, en évoquant de nouveau Ys et Trails, et souhaite « produire de nouveaux titres qui soulèveront de nouveaux défis ». On espère que le retour Tokyo Xanadu, évoqué également dans notre interview, fait également partie des plans.

On ne devrait pas attendre trop longtemps avant d’en savoir plus puisque toujours selon les dires de Toshihiro Kondo, il devrait y avoir des annonces « à la fin de l’année ou début 2021 ». Comme on dit, wait & see. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test de Trails of Cold Steel IV, qui venait clôturer la série de JRPG.