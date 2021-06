Le RPG The Last Oricru se présente plus longuement dans une nouvelle vidéo

Le nouveau label Prime Matter de Koch Media a été présenté au public lors de l’E3 2021, et les jeux qui vont sortir sous ce nouveau programme bénéficient maintenant d’une exposition bien plus importante. L’action-RPG The Last Oricru faisait partie des douze jeux présentés dans le label, et il revient aujourd’hui pour nous présenter plus en détails ce qu’il nous réserve.

Découvrez 8 minutes de gameplay

Comme on le savait déjà, The Last Oricru sera un RPG qui sera très porté sur les choix que l’on effectuera tout au long de l’aventure, qui décideront du destin des PNJ et du déroulement de l’épopée.

Une grande rejouabilité est donc au programme, avec des combats exigeants où la mort interviendra vite. Un mode coop en local sera cependant de la partie afin de relever les plus gros défis à deux et de trouver des secrets dans les différents niveaux.

The Last Oricru devrait être disponible dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.