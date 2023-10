The Last Oricru : L’action RPG veut faire mieux avec sa mise à jour Final Cut

Une mise à jour révolutionnaire ?

Sorti en octobre 2022, The Last Oricru avait été quelque peu boudé par la presse et les créateurs. Il faut dire qu’il arrivait dans un contexte bien chargé avec l’habituel tunnel des sorties jeux de fin d’année, couplé à un lancement en demi-teinte. Les premiers joueurs et les premières joueuses ont été confrontés à un Action RPG avec de très bonne idées mais qui était tout aussi austère dans plusieurs de ses mécaniques, sans compter ses soucis techniques et ses nombreux petits défauts qui s’accumulaient.

Une aventure clivante (qui rappelle un peu les ELEX) malgré un fort potentiel. Les développeurs n’ont pas voulu lâché l’affaire et un an plus tard, voici qu’ils déploient The Last Oricru – Final Cut, une nouvelle version du jeu qui accueille une mise à jour majeure. Disponible gratuitement pour les possesseurs du titre de base, celle-ci propose une refonte de plusieurs aspects, avec un nouveau système d’indices, un mode coopération amélioré, une progression mieux adaptée et d’autres joyeusetés que voici :

Évolution progressive de la difficulté, accessible à tous.

Ajout d’une carte, comprenant les points d’intérêts et les objectifs.

Nouveau système d’indices comprenant des tutoriels pour maîtriser les mécaniques de gameplay.

De nouveaux lieux à découvrir, de nouvelles énigmes à résoudre et des récompenses bonus à gagner.

Mise à jour du mode coopératif en ligne.

Amélioration des mécaniques de combat, système de parade amélioré et gestion de l’endurance.

En plus d’apporter des correctifs, on apprend que Final Cut en profite pour être optimisé pour le Steam Deck. Et histoire de charmer les potentiels nouveaux venus, le titre est maintenant vendu au prix de 19.99€, aussi bien sur PC que sur PlayStation 5 et Xbox Series.