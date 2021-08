The Last Oricru : Un Action RPG avec de nombreux choix, tout savoir en 5 minutes

En développement depuis plusieurs années, The Last Oricru s’est officiellement présenté lors de l’annonce de Prime Matter, le nouveau label d’édition de Koch Media. Jeu indépendant qui a pris un peu plus d’importance au fil du temps, il s’agit d’un action RPG qui proposera une aventure avec de nombreux choix à faire.

Depuis, on a eu droit à une longue vidéo de gameplay. De plus, notre équipe a pu participer à un événement presse pour en savoir un peu plus. On vous résume ainsi tout ce qu’il faut savoir sur ce The Last Oricru en vidéo, qui sortira sur consoles et PC courant 2022.