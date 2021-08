The Last Oricru : Une bande-annonce donne un rapide aperçu du jeu

Présenté comme étant l’un des jeux phares du label Prime Matter de Koch Media, The Last Oricru a décidé de profité de la Gamescom pour faire un bref passage chez IGN. On découvre ainsi une nouvelle bande-annonce sur le titre, supposément centrée sur l’histoire, mais qui montre en réalité un peu de tout.

Un trailer condensé qui s’attarde sur le récit

Le titre nous fera incarner un protagoniste qui se retrouve au milieu d’une guerre sur une planète inconnue, et qui va devoir effectuer de nombreux choix qui vont influencer le reste de l’aventure. Il s’agira d’un Action-RPG qui mettra l’emphase sur toutes les décisions que l’on va prendre, qui façonneront le récit et notre manière de jouer.

The Last Oricru sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dans le courant de l’année 2022. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur The Last Oricru, où on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le titre.