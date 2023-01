Accueil » Actualités » The Last of Us : La série ne s’étalera pas sur trop de saisons et se limitera à l’histoire des jeux

Dans une dizaine de jours seulement, la diffusion de la série The Last of Us débutera partout dans le monde, sauf en France où l’on est toujours en attente d’un diffuseur officiel. Pendant que l’on ronge notre frein face à cette situation, la promotion de la série s’accélère grandement Outre-Atlantique, avec Neil Druckmann et Craig Mazin qui font le tour des médias pour vanter les mérites de la série. Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, les deux chefs d’orchestre de la série veulent rassurer les fans en déclarant que la série ne s’étirera pas trop sur la longueur.

Seulement deux saisons en prévision ?

Si cela reste encore à confirmer, on s’attend à ce que la première saison de la série adapte l’intégralité des événements du premier jeu The Last of Us, tandis qu’une potentielle deuxième salve d’épisodes pourrait couvrir l’intrigue de The Last of Us: Part II.

Ce qui est en revanche un peu plus certain, c’est que les créateurs du show ne veulent pas trop tirer sur la corde, même si la série a du succès. Mazin déclare ne pas vouloir étendre le show sur plein de saisons, insistant sur le fait que les fins sont ce qu’il y a de plus important pour lui. Etant donné qu’il a récemment connu le succès avec une série limitée à seulement 5 épisodes (Chernobyl), on a tendance à le croire.

Même son de cloche chez Druckman, qui affirme que la série se limitera à raconter l’intrigue des jeux :

« Nous n’avons pas l’intention de raconter des histoires au-delà de l’adaptation des jeux. Nous ne rencontrerons pas le même problème que Game of Thrones puisque The Last of Us Part II ne se termine pas sur un cliffhanger. »

Autrement dit, lorsque l’adaptation aura terminé de raconter les événements du deuxième jeu, cela marquera aussi sa fin, sauf si un The Last of Us: Part III voit le jour et vient ajouter un peu de matière à l’univers. Ce qui pourrait bien être possible pour Druckmann, qui déclare dans cette même interview avoir « plus d’histoires à raconter ».

Pour rappel, la série The Last of Us sera diffusée sur HBO dès le 15 janvier.