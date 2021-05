The Last of Us : Merle Dandridge, qui doublait Marlene dans le jeu, reprendra son rôle dans la série HBO

Le casting de la série HBO The Last of Us continue à se remplir petit à petit. Il y a peu, c’est Gabriel Luna qui avait été choisi pour interpréter Tommy, le frère de Joël, dans la série, et on apprend aujourd’hui qui sera l’actrice qui jouera Marlene, qui est à la tête des Lucioles. Et il faudra visiblement s’attendre à retrouver la même voix.

Une actrice qui connaît bien le personnage

C’est en effet Merle Dandrige qui va reprendre son rôle dans la série The Last Of Us. Elle doublait Marlene dans le jeu original, et Naughty Dog a choisi de la faire revenir pour qu’elle puisse incarner une nouvelle fois le personnage.

Cela a été confirmée par l’actrice elle-même qui se dit honorée de pouvoir retrouver la leader des Lucioles, qui est un personnage très important dans le jeu.

Pour rappel, la série The Last of Us n’arrivera pas avant 2022/2023, et on attend maintenant la suite du casting.