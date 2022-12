Accueil » Actualités » The Last of Us : La série se dévoile avec un nouveau trailer très complet

La CCXP qui se tenait le week-end dernier à São Paulo nous a permis d’avoir quelques nouvelles de la série The Last of Us, qui débutera sa diffusion dès le mois prochain sur HBO aux Etats-Unis. Et tandis que l’on est toujours en attente d’informations sur la diffusion française (qui a des chances de se dérouler du côté d’Amazon Prime Vidéo ou de OCS), la promotion du show bat son plein. Après avoir dévoilé des affiches individuelles pour chaque personnage de la série, HBO a mis en ligne le premier vrai gros trailer des aventures d’Ellie et de Joel sur petit écran.

Un espoir pour cette adaptation ?

Bien plus conséquente que le premier teaser, cette bande-annonce est bourrée de clins d’œil à des moments iconiques du jeu vidéo, que ce soit son introduction, l’affrontement d’Ellie avec David, et bien d’autres choses.

De quoi nous permettre de nous faire une meilleure idée du jeu de Bella Ramsey, qui semble incarner à merveille la jeune fille. L’ambiance des jeux semble être au rendez-vous, mais il faudra attendre encore quelques semaines pour en juger pleinement, en espérant avoir prochainement des détails sur la diffusion du show dans notre pays.

Pour rappel, la série The Last of Us débutera le 15 janvier 2023.