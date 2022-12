Accueil » Actualités » The Last of Us : La série HBO fait le plein d’affiches pour montrer tout son casting

La série The Last of Us commence peu à peu à se dévoiler davantage au fur et à mesure que l’on se rapproche de sa sortie. Si l’on attend toujours des nouvelles concernant la diffusion française, la promotion bat son plein de l’autre côté du globe avec la CCXP, autrement dit la Comic-Con brésilienne, où le show de HBO est bien présent et devrait refaire parler de lui d’ici ce week-end. En attendant un potentiel nouveau trailer, on a d’abord droit à plusieurs affiches mettant en avant les différents personnages de la série.

Tout le casting se présente

HBO nous avait déjà présenté l’affiche officielle de la série mettant en avant Pedro Pascal et Bella Ramsey, mais ce sont maintenant des affiches individuelles pour chaque personnage qui sont partagées.

En plus du duo principal que l’on a déjà beaucoup vu, on y retrouve Nico Parker en tant que Sarah, Anna Torv dans le rôle de Tess, Gabriel Luna pour Tommy, Storm Reid dans la peau de Riley, Keivonn Woodard et Lamar Johnson dans les rôles respectifs de Sam et Henry, Murray Bartlett qui incarne Frank, Nick Offerman pour le personnage de Bill, et enfin Merle Dandridge qui reprend son rôle de Marlene.

Pour rappel, la série devrait débuter sa diffusion le 15 janvier prochain aux Etats-Unis.