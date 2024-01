The Last of Us : On sait qui jouera Dina et Jessie dans la saison 2 de la série

Les personnages importants de la saison 2 ont maintenant un visage

Le casting de la saison 2 commence à se remplir, et on sait maintenant qui viendra donner la réplique à Bella Ramsey. C’est l’actrice Isabela Merced qui jouera le rôle de Dina dans cette nouvelle saison, et qui viendra en aide à Ellie, et plus si affinités. L’actrice est surtout connue pour avoir été Dora l’Exploratrice dans le film en live action de l’héroïne pour enfants. Changement d’ambiance complet donc, même si elle compte aussi dans sa filmographie des rôles dans Transformers: The Last Knight ou Sicario.

Elle est rejoint par Young Mazino, l’acteur qui prêtera ses traits au personnage de Jessie, l’un des compagnons d’Ellie et de Dina. Il s’agira là de l’un de ses premiers rôles majeurs après avoir été vu dans la série Acharnés.

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us débutera prochainement et d’ici là, d’autres annonces de casting devraient nous arriver.

Isabela Merced has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/IRRD3HLemd — Max (@StreamOnMax) January 11, 2024