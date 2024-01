The Last of Us : C’est l’actrice Kaitlyn Dever qui incarnera Abby dans la saison 2 de la série

De Cassie à Abby

Kaitlyn Dever n’est pas encore très connue auprès du grand public mais elle a récemment enchaîné quelques rôles au sein des séries Dopesick et Unbelievable, dans lesquelles elle a obtenu deux nominations aux Golden Globes. Elle s’est aussi distinguée au cinéma dans le film Booksmart.

L’actrice n’est pas totalement inconnue chez Naughty Dog puisqu’elle a doublé la jeune Cassie Drake dans Uncharted 4. Ce qui a peut-être joué dans son embauche pour le rôle d’Abby, même si les deux personnages sont très différents. Abby sera donc comme prévu bien présente au sein de la saison 2 de la série The Last of Us, pour faire face à Ellie dans des scènes que les fans attendent au tournant.

On souhaite en tout cas bon courage à l’actrice pour ce rôle, étant donné que le personnage qu’elle incarne a eu droit à une réception pour le moins houleuse de la part de certains fans. Et puisque quelques personnes n’arrivent décidemment pas à faire la part des choses entre un rôle dans une fiction et la personne qui interprète ce personnage, on espère que Kaitlyn Dever sera bien entourée pour faire face à l’inévitable (et regrettable) vague de critiques qui l’attend suite à la diffusion de la saison.

We're thrilled that Kaitlyn Dever is joining @TheLastOfUsHBO Season 2 as Abby! We can't wait to see her journey unfold on TV. 💪 https://t.co/BZRimbXww6 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 9, 2024