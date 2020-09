The Last Of Us Day : Un jeu de plateau et d’autres gourmandises annoncées

Le The Last Of Us Day, anciennement Outbreak Day, est un événement qui se déroule chaque 26 septembre, date du début de l’épidémie dans la célèbre franchise de Naughty Dog. Et pour cette année 2020, les fans de Joël et Ellie vont encore être gâtés avec tous un tas d’annonce aussi variées les unes que les autres.

Il y en aura pour tous les goûts

Naughty Dog était apparemment pressé de partager toutes ces bonnes nouvelles à la communauté car certaines annonces étaient déjà en ligne sur le blog des développeurs dés le 25 septembre. On y apprend qu’un thème spécial « Plage » est disponible gratuitement au téléchargement sur PlayStation 4, tout comme les avatars liés à la franchise qui seront eux aussi disponible jusqu’au 28 septembre.

Ce sont ensuite les mélomanes qui seront ravis en apprenant que Mondo s’occupe de l’édition d’un double-vinyle de la bande originale signée Gustavo Santaolalla et Mac Quayle ainsi que de la vente de deux posters en éditions limitées. Il s’agira des illustrations de Tula Lotay, qui a également dessiné la couverture de l’album. Les précommandes ouvrent aujourd’hui à 18h sur le site officiel de Mondo.

Après le plaisir des oreilles, continuons avec le plaisir des yeux ! Allons tout d’abord du côté de chez Gaming Heads qui nous propose deux statuettes d’Ellie d’une hauteur de 40cm. La première où Ellie tient une machette sera proposée pour la modique somme de 499$ alors que sa version « stealth » équipée d’un arc sera proposée à 549$. Un sacré budget même si les objets sont très réussis et plutôt imposants.

Si votre bourse est moins fournie mais que vous voulez quand même vous faire plaisir, alors direction le site de Mamegyorai afin d’y retrouver notre bon vieux duo iconique de The Last Of Us. Des statuettes de Joël et Ellie sculptées à l’échelle 1/9 qui sont au prix de 35.000¥ (Environ 285€) et qui devraient être disponibles pour mars 2021.

Pour les créateurs en herbe, Naughty Dog fournira le guide de cosplay officiel de Abby sur le site officiel de Playstation. Comme pour Ellie dont le guide est également disponible sur le site, tout sera détaillé afin d’obtenir la meilleure reproduction possible, aussi bien au niveau des costumes que des accessoires ou du maquillage. En espérant que vous pourrez bientôt vous montrer en convention à nouveau.

Et enfin nous terminons avec l’annonce du jeu de plateau The Last Of Us. Réalisé par CMON, le projet est encore en cours et ne dévoile pas plus d’informations si ce n’est son existence. Sachez en tout cas que CMON était déjà à l’œuvre lors des jeux Bloodborne: The Board Game et God of War: The Card Game et continue de capitaliser sur les licences fortes de chez Sony.