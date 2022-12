Accueil » Actualités » The Last of Us : La série diffusée sur HBO devrait être un peu moins violente que le jeu

The Last of Us n’est pas une œuvre à mettre entre toutes les mains et la série qui est en préparation chez HBO devrait aussi ne pas convenir à un public plus jeune. Mais il se pourrait pourtant que cette adaptation réduise un peu le quota d’éléments dits violents de la licence de Naughty Dog. C’est en tout cas ce qu’affirme Neil Druckmann chez SFX Magazine, tout en rassurant les fans du jeu sur le ton de la série.

Une violence moins fréquente pour la rendre plus impactante

Selon les propos du co-président de Naughty Dog, il faut s’attendre à ce que la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey réduise un peu la voilure question violence, du moins au niveau de sa fréquence. Cependant, Druckmann assure que le show conservera tout de même les passages violents « essentiels » de l’œuvre de base :

« [Dans le jeu vidéo], nous avons besoin d’une certaine quantité d’action, ou de violence, que nous pouvons utiliser afin que vous puissiez vous connecter avec Joel et entrer en phase avec lui. Avec ça, vous avez vraiment l’impression d’être connecté à cet avatar à l’écran et vous voyez le monde à travers ses yeux. Mais cela n’existe pas dans un medium passif. L’une des choses que j’ai adoré entendre de Craig Mazin et de HBO était : « Supprimons toute la violence, sauf l’essentiel. » Cela a permis à la violence d’avoir encore plus d’impact que dans le jeu, car lorsque vous vous retenez de montrer la menace et que vous voyez la réaction des personnages face à cette menace, cela la rend plus effrayante. Et lorsque nous montrons les infectés, vous voyez ce qui a fait tomber l’humanité et pourquoi tout le monde a si peur. »

Si l’on traduit quelque peu ses propos, on peut deviner que les infectés n’auront pas un temps d’écran trop important. Si ce n’est que cela, ce n’est sans doute pas le plus grave étant donné que The Last of Us brille surtout dans ses conflits humains, qui, espérons-le, ne seront pas trop atténués.