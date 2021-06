The King of Fighters XV : Vanessa fait sa caïd

The King of Fighters XV continue de dérouler son casting avec aujourd’hui la confirmation que l’un des DLC de KOF 14 sera bien inclus dans le jeu de base cette fois-ci.

Nommer sa team Agents Secrets = Annoncer être l’imposteur dans Among Us

Et il s’agit de la boxeuse Vanessa qui formera la Team Secret Agents avec Luong et Blue Mary. Comme dans l’épisode précédent, elle est doublée par Mayumi Hata dont il s’agit de l’unique rôle connu, comme c’est souvent le cas pour les personnages de SNK.

The King of Fighters XV sortira début 2022 sur on ne sait toujours pas quelle (quelles ?) plateforme.