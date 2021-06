The King of Fighters XV : Luong fait tourner les têtes

The King of Fighters XV reprend son rythme hebdomadaire avec sa bande-annonce de personnage numéro 22, cette fois-ci consacrée à Luong, une combattante apparue dans le dernier épisode (mais aussi dans SNK Heroines).

So Luong, goodbye. I’ll see you when I see you…

Luong est donc de retour et reste doublée par Chika Kino dont c’est le seul rôle connu. On suppose qu’elle fera de nouveau partie de la Team Kim avec Kim Kaphwan et son maître Gang-il pour faire briller l’art du Taekwondo.

Puisqu’il a été repoussé la semaine dernière, The King of Fighters XV sortira début 2022 mais on ne sait toujours pas sur quelles plateformes.