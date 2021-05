The King of Fighters XV : Blue Mary montre du gameplay

The King of Fighters XV n’allait pas se faire oublier pendant cette actualité bizarrement surchargée avant l’E3 2021. C’est donc le moment de la 21ème bande-annonce de personnage, cette fois-ci consacrée à Blue Mary.

Probablement une fan d’Eiffel 65

Blue Mary fait donc son retour après avoir été reléguée à un DLC de la saison 2 de KOF 14 et avoir tout simplement manqué les deux épisodes précédents. On ne connait pas sa Team pour l’instant mais SNK indique au moins qu’elle reste doublée par Sarah Emi Bridcutt que l’on connait également en tant que Seraphina dans Disgaea 5.

The King of Fighters XV sortira cette année mais refuse encore et toujours d’indiquer la moindre plateforme.