The King of Fighters XV détaille son édition collector, nommée Omega Edition

Pour une fois, si The King of Fighters XV fait parler de lui, ce n’est pas pour présenter l’un de ses 39 personnages jouables. Après avoir levé le voile sur Angel, SNK a décidé de sortir de ses cartons une jolie édition collector, qui fera peut-être craquer quelques fans de la licence.

Après la bêta, l’omega

Cette édition collector répond au nom Omega Edition, et ne sera disponible que pour les versions consoles du jeu. Pour le moment, on ignore à quel tarif elle sera proposée, et les précommandes devraient ouvrir dans les prochains jours. Voici ce qu’elle contient :

Le jeu

3 lithographies

La bande-son sur CD

Un artbook de 119 pages

Une boite collector

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Costume DLC de Terry « Garou: MotW »

Costume DLC de Leona « Classic Leona »

The King of Fighters XV sortira le 17 février 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.