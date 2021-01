The King of Fighters XV : le réveil de Meitenkun a sonné

The King of Fighters XV continue de proposer ses vidéos hebdomadaires et cette fois-ci, il s’agit de confirmer le retour d’un personnage apparu dans le dernier épisode.

Peut-on chopper le Meitenkun-kun ?

Après Shun’Ei la semaine dernière, c’est Meitenkun qui a droit à un trailer heureusement beaucoup mieux monté et donc moins épileptique. Il reste interprété par Seira Ryu, la doubleuse sinojaponaise que les fans de jeux de combat SNK ont également pu entendre en tant que Wu-Ruixiang dans le dernier Samurai Shodown.

Comme toujours, on nous donne rendez-vous dans quelques jours pour de « nouvelles infos » qui seront probablement encore une fois un trailer de personnage. Et vu les deux premiers, on suppose que le combattant en question sera Tung Fu Rue pour compléter la China Team de KOF XIV et retrouver ses deux disciples.

The King of Fighters XV sortira en 2021 mais on ne connait toujours pas ses plateformes.