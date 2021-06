The Good Life repoussé pour la énième fois et change d’éditeur

C’est quasiment devenu un running gag, The Good Life est encore une fois repoussé. Annoncé en 2017, ce projet issu d’une campagne de financement participatif a eu de nombreuses péripéties, à commencer par un crowfunding manqué sur Fig avant de retenter sa chance sur Kickstarter. Puis ce sont de nombreux reports qui se sont enchaînés, comme celui que l’on vient de nous annoncer.

Cette fois-ci, c’est la bonne

Le projet du studio White Owls a profité de la conférence Indie Live Expo 2021 en cette période de pré-E3 2021 pour faire un rapide passage. The Good Life n’arrivera donc pas cet été comme on nous l’avait promis mais plus tard dans l’année, en automne. On apprend aussi que le projet a été transféré à l’éditeur Playism et n’est plus dans les mains de The Irregular Corporation.

Un changement que l’on espère bénéfique pour le titre, qui profitera donc d’une nouvelle équipe pour distribuer le jeu. Playism en a aussi profité pour présenter une bande-annonce remaniée, diffuser quelques images supplémentaires et confirmer le prix du titre qui est fixé à 29.99€ sur les plateformes numériques.

Rendez-vous donc cet automne 2021 pour la sortie de The Good Life sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Enfin, si tout se passe bien.