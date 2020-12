The Good Life prend une seconde fois du retard

Imaginé en grande partie par Hidetaka Suehiro, alias Swery65, The Good Life devait initialement nous parvenir en 2019, avant ‘être repoussé à 2020. Mais la fin d’année approchant, le titre confirme ce que l’on avait déjà compris depuis un moment : il ne sortira pas avant 2021 !

Jamais deux sans trois

Si vous ne connaissez pas le nom de Hidetaka Suehiro, ou Swery65 sous son pseudonyme, peut-être avez vous toutefois entendu parler de son œuvre. Le développeur et designer japonais est en effet à l’origine de Deadly Premonition, une étrangeté totalement culte rendant hommage à Twin Peaks. Il a bien sûr chapeauté sa suite, sous-titrée A Blessing in Disguise et sortant plus tôt dans l’année.

Dans un registre complètement différent, The Good Life s’annonce comme un jeu d’enquête un peu particulier, prenant place dans une petite bourgade. Il faudra explorer les lieux et prendre des clichés, aux commandes de Naomie, une jeune photographe, afin de découvrir la raison derrière le changement de comportement de certains habitants et animaux de compagnie.

Initialement prévu pour 2019, le titre de Swery et de White Owls (le studio de développement) avait une première fois été repoussé à cette année. Malheureusement, le développement semble assez compliqué, et il prendra finalement plus de temps que prévu. The Good Life devrait finalement nous parvenir dans le courant du printemps 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.