The First Descendant : Le looter-shooter repousse les dates de bêta ouverte à fin septembre

Quand aura lieu finalement la bêta ouverte ?

Présenté lors de la dernière émission Xbox Games Shwocase Extended, The First Descendant est un looter-shooter qui approche doucement vers la fin de son développement. Si une bêta avait été annoncée pour la fin août, il faudra cependant attendre un peu plus : Nexon vient de décaler les dates de celles-ci, désormais fixées du 19 au 25 septembre. Comme promis, celle-ci sera bien cross-play entre toutes les plateformes, PC, PlayStation et Xbox, et accueillera deux nouveaux personnages et d’autres ajouts.

Comment accéder à la bêta de The First Descendant ?

Cette bêta aura donc lieu fin septembre : bien qu’elle soit ouverte à l’ensemble des joueurs et joueuses qui veulent l’essayer, il faudra tout de même passer par une phase d’inscription. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel, choisir votre plateforme et indiquer votre adresse mail. Cela vous permettra de recevoir les codes et instructions à l’approche de la bêta.

Quelles améliorations pour celle-ci ?

Pour rassurer sa communauté, les développeurs ont publié une nouvelle vidéo tout en communicant sur les points qui seront peaufinés sur cette nouvelle phase de bêta. Les voici :

Améliorations des performances Amélioration du taux de rafraîchissement Prise en charge du HDR et de NVIDIA DLSS 3 Utilisation de la dernière version d’Unreal Engine 5.2 Nouveaux modes Performance et Qualité pour PS5 et Xbox Series X | S

Améliorations de la qualité de vie Contrôle du grappin revu et nouveaux mouvements de parkour Nouveau système de modules (anciennement appelés runes) Amélioration des mouvements de saut Amélioration des effets sonores des armes à feu Mise à jour de l’interface et de l’expérience utilisateur

Mise à jour du scénario et du prologue Un nouveau scénario supplémentaire Une nouvelle carte mystérieuse (The Sterile Land)

Nouveau contenu relatif au gameplay 11 Descendants jouables et deux Descendants ultimes 11 nouvelles armes ultimes aux effets uniques 8 combats de Void Intercep Boss 2 nouvelles cartes de combat de Void Intercept Nouveau système de cosmétique Amélioration des missions mondiales

Nouvelles récompenses de la bêta ouverte Les récompenses sont disponibles uniquement pour ceux qui participent à la bêta ouverte Tous les participants recevront une emote en édition limitée Atteindre le niveau 20 de Descendant permet de recevoir un objet de personnalisation dorsal au lancement



The First Descendant est toujours prévu pour fin 2023 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series.