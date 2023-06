The First Descendant : Le looter shooter annonce une bêta et une sortie fin 2023

Dernière ligne droite

Action RPG aux composantes looter-shooter, The First Descendant n’a rien du projet original sur le papier. Pourtant, les premières bandes annonces ont tout de même su attirer les curieux et curieuses, avec de belles images et des séquences de gameplay poussées par l’Unreal Engine 5. C’est exactement ce que l’on peut apercevoir dans ce nouvel extrait dévoilé à l’occasion du Xbxo Games Showcase Extended 2023.

Première information à retenir : une nouvelle bêta aura lieu à la fin de la période estivale, du 22 au 28 août 2023, qui permettra à l’ensemble des joueurs de tester le titre. Bonne nouvelle, celle-ci sera cross-play entre les communautés Xbox, PlayStation et PC. Il faudra cependant s’inscrire sur le site officiel pour espérer y participer. Deux nouveaux personnages seront jouables, Valby et Kyle, avec leurs propres capacités et styles.

Voici les nouveautés de cette nouvelle phase de bêta :

Nouvelles histoires et missions en solo et en coopération

Nouveaux personnages

Grapin amélioré

Crossplay entre Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam

Nouvelles fonctionnalités de personnalisation

Nouveau système de cosmétique

Modification des compétences des personnages

Expérience de jeu améliorée

Mise à jour de l’interface utilisateur, de l’expérience utilisateur et de la qualité de vie

Serveurs et performances de jeu améliorés

Mise à jour des mouvements de saut et des effets sonores des armes à feu

Nouveaux affrontements à 4 joueurs contre les Colosses dans des raids dédiés

The First Descendant arrivera sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Rendez-vous donc cet été pour la bêta puis fin d’année 2023 pour sa sortie définitive en free-to-play.