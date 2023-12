Le premier descendant attendra

Au fur et à mesure de ses apparitions, The First Descendant semble susciter un certain intérêt. Peut-être que cela vient de sa dernière bêta, qui a été relativement bien accueilli malgré quelques axes d’améliorations, ou de ses trailers, souvent spectaculaires qui mettent en avant les graphismes tournant sous Unreal Engine 5. Ce n’est pas la dernière bande-annonce en date qui nous dira le contraire : une nouvelle cinématique a été diffusée lors des Game Awards de cette nuit, et il faut avouer que Nexon veut mettre le paquet pour impressionner.

Être présent à cette cérémonie a également permis aux développeurs de confirmer la nouvelle période de sortie : déjà annoncé comme repoussé à l’année prochaine, The First Descendant vise désormais une sortie courant été 2024. L’équipe précise que ce report était nécessaire pour prendre en compte les retours de la communauté suite à la bêta, permettant d’améliorer l’interface utilisateur, donner plus de vie aux environnements et revoir certains aspects des missions pour tenter d’amoindrir le côté répétitif. Un report qui sera donc sans doute bénéfique pour la qualité du titre.

The First Descendant vise une arrivée sur PC et sur consoles PlayStation et Xbox. Il sera disponible en cross-play, vous permettant de jouer avec vos amis peu importe leur plateforme.