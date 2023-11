The First Descendant : Le shooter vise une sortie en 2024 après avoir réuni 2 millions de personnes sur sa bêta

Une bêta qui met en lumière beaucoup de choses à corriger

La bêta ouverte de The First Descendant est visiblement un gros succès, puisque selon Nexon, elle est parvenue à attirer 2 millions de curieux entre le 19 et le 25 septembre dernier. Ce qui a permis au groupe de récolter beaucoup de données et de retours, afin de pouvoir mieux ajuster l’expérience finale lorsque celle-ci sortira. On devrait ainsi retrouver plus de contenu sur le champ de bataille, des objectifs un peu plus variés et d’autres changements, notamment des améliorations graphiques ou un affinage de l’interface utilisateur.

Et justement, face à toutes les remarques qui ont été recensées ici, Nexon a pris la décision de ne sortir The First Descendant qu’en 2024 au lieu de cette année, ce qui ne surprendra pas celles et ceux qui suivent le jeu de près. On ne sait pas encore si l’éditeur vise le début d’année, ou s’il faudra patienter encore un peu plus longtemps.

The First Descendant sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour avoir un premier avis sur le jeu.