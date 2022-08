Accueil » Actualités » The First Descendant : Un gros trailer impressionnant pour cet action-RPG shooter sur Unreal Engine 5

D’abord nommé Project Magnum avant de trouver son titre définitif avec The First Descendant, le prochain jeu de Nexon Games n’avait jusqu’ici livré que de maigres informations, malgré la promesse d’une bêta dans les semaines à venir. Le studio coréen profite cependant de la Gamescom (même si le salon n’ouvre ses portes que demain) pour nous présenter un premier vrai trailer pour le jeu, et il n’y a pas à dire, la mise en scène est au rendez-vous.

Le descendant d’Anthem ?

Même si on déjà l’impression d’avoir des shooter coop à 4 joueurs tout le tour du ventre, difficile de rester de marbre face à la proposition de The First Descendant, qui profite de l’Unreal Engine 5 pour nous en mettre plein les yeux.

The First Descendant nous demandera de protéger le continent d’Ingris face à la menace d’aliens bien armés. Le tout se présente comme un action-RPG shooter-looter, jouable jusqu’à 4 personnes avec des combattants uniques à contrôler. On peut le voir dans le trailer, en plus des compétences propres à nos personnages, on disposera d’un grappin pour se déplacer rapidement, ce qui ajoute une bonne dose de dynamisme.

On pensait que l’on allait découvrir tout cela dès la fin septembre avec la bêta, mais celle-ci prend un peu de retard. La bêta aura lieu sur Steam du 20 au 26 octobre. Elle comprendra 10 personnages jouables avec leurs propres caractéristiques.

The First Descendant est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais aucune date de sortie n’a été partagée.