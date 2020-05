The Elder Scrolls VI : Pas d’infos avant encore plusieurs années selon Bethesda

Teasé à l’E3 2018, The Elder Scrolls VI est un jeu très attendu et, même si Bethesda avait déjà annoncé lors de l’événement qu’il ne sortirait pas tout de suite, l’arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X dans les prochains mois commence déjà à rendre les joueurs impatients au point de réclamer la moindre petite information sur le titre. Pas de chance pour eux puisque l’éditeur américain a confirmé qu’il ne donnerait pas de nouvelles de son projet avant plusieurs années.

TES VI viendra après Starfield

Interrogé par un internaute sur Twitter, Pete Hines, le vice-président des relations publiques et marketing chez Bethesda, lui a répondu que l’entreprise ne communiquera sur le sujet « qu’après Starfield, dont vous ne savez pratiquement rien. Donc si vous venez me demander des détails maintenant et non dans quelques années, je ne vais pas pouvoir satisfaire vos attentes. »

It’s after Starfield, which you pretty much know nothing about. So if you’re coming at me for details now and not years from now, I’m failing to properly manage your expectations. — Pete Hines (@DCDeacon) May 10, 2020

Rappelons que, il y a deux ans, au lendemain de la conférence Bethesda de l’E3 2018, Todd Howard avait déclaré à Geoff Keighley ceci : « The Elder Scrolls VI est en pré-production, et Starfield est en production. C’est un jeu que nous réalisons depuis un long moment […] Starfield est jouable. The Elder Scrolls VI ne l’est pas encore. »

Si on peut espérer avoir des informations sur Starfield au cours des prochains mois dans le cadre d’un événement comme le Summer Game Fest auquel Bethesda participera, il faudra patienter encore un bon moment avant d’en avoir sur The Elder Scrolls VI.