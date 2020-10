The Elder Scrolls VI : Une exclusivité Xbox « difficile à imaginer » pour Todd Howard

Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, les joueurs se sont empressés d’imaginer l’intégralité du catalogue de l’éditeur à destination unique des plateformes Xbox. Cependant, la réalité économique est bien plus compliquée, et c’est surtout la question d’un aussi gros jeu tel que The Elder Scrolls VI qui interroge. Alors, exclu ou pas exclu ? Todd Howard donne quelques éléments de réponse.

Un partenariat avec quelques zones d’ombres

Interviewé par GamesIndustry.biz, Todd Howard revient sur le rachat et sur la future relation avec Microsoft : « Nous avons un fonctionnement similaire, et ce depuis un long moment, avec la même vision où le gaming va et comment peut-on en être les ambassadeurs« .

Pour ce qui est des jeux, il estime alors que cela ne changera pas tellement étant donné que Bethesda a toujours collaboré d’une manière ou d’une autre avec Microsoft, mais que cela va forcément s’intensifier avec le rachat : « Tous les jeux auxquels j’ai participé ont eu un partenariat avec Microsoft d’une certaine manière. Et alors que nous nous approchons de Starfield et de The Elder Scrolls VI, je suppose que ce partenariat se fera d’une manière plus importante. »

Todd Howard réaffirme alors que Bethesda reste bien éditeur de ses propres jeux, et que rien ou presque ne va changer pour l’entreprise. Mais lorsqu’il est question de l’exclusivité potentielle de The Elder Scrolls VI sur les plateformes Xbox, il se contente simplement de répondre en souriant que « cela est difficile à imaginer« .

Reste maintenant à voir comment la situation va évoluer, et si oui ou non le titre profitera d’une quelconque exclusivité. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera accessible dans le Game Pass dès sa sortie, ce qui n’est déjà pas rien.