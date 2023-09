Bethesda sort par surprise un nouveau jeu The Elder Scrolls, mais seulement sur mobiles

Avec la sortie de Starfield, Bethesda a encore la tête tournée vers les étoiles même si le développement de The Elder Scrolls VI semble enfin s’accélérer, ou du moins passer la deuxième. Ce qui ne veut pas dire que pendant ce temps, la licence The Elder Scrolls dans son ensemble est à l’arrêt. On peut évidemment compter sur The Edler Scrolls Online pour faire patienter les fans de l’univers, mais Bethesda a aussi envie de voir la série s’étendre vers un nouveau public, en allant le chercher sur les plateformes où l’on retrouve le plus de monde. Et on veut bien évidemment parler des mobiles.