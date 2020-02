The Division 2 : Ubisoft n’a aucun plan pour la nouvelle génération

Alors que la prochaine extension appelée Warlords of New York vient d’être annoncée, The Division 2 refait parler de lui pour un autre sujet : sa potentielle arrivée sur les consoles de nouvelle génération. Vu que l’on s’en rapproche, est-ce que l’on peut s’attendre à une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X ? Eh bien, pas vraiment si l’on en croit les dires d’Ubisoft.

Pas de plan pour la next-gen

C’est en discutant avec Yannick Banchereau, directeur créatif de Massive Entertainment, que Dailystar a glané quelques informations à ce sujet concernant The Division 2 : « Nous ne cherchons pas à le porter sur de nouvelles plateformes » en rajoutant que l’équipe se concentre sur la génération actuelle pour rendre le jeu « aussi bon que possible ».

Après tout, la question d’une sortie sur nouvelle génération est une interrogation légitime puisque l’éditeur français compte grandement soutenir les futures consoles. Cinq jeux y sont déjà prévus et pourraient potentiellement tous être des titres cross-gen, à l’instar de Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine ou encore le prochain Far Cry.

Rappelons que Yves Guillemot, le PDG de l’entreprise française, a déclaré que les consoles de nouvelle génération devraient exploiter presque tout le catalogue des machines précédentes. Maintenant, on se demande tout de même ce que compte faire Massive Entertainment, le studio de développement derrière The Division 2, dans quelques années, si le titre est toujours supporté. D’autres jeux service comme Marvel’s Avengers ont déjà évoqué de possibles portages.