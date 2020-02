Ubisoft prévoit de lancer 5 AAA durant cette année fiscale, dont un potentiel Far Cry

L’heure des bilans fiscaux n’est pas terminée, et c’est au tour d’Ubisoft de dévoiler ses résultats. Ce qui nous permet d’apprendre les projets futurs de l’éditeur, qui commencent à se préciser.

Ubisoft prévoit une belle année 2020/2021, puisqu’il compte sortir pas moins de 5 AAA dans le cours de l’année fiscale. On en connait déjà trois, à savoir Watch Dogs Legion, Gods & Monster ainsi que Rainbow Six Quarantine. Ces titres devraient d’ailleurs arriver avant la fin de l’année 2020, contrairement aux deux autres qui sont prévus pour la période allant de janvier à mars 2021.

L’identité de ces deux titres est maintenant hypothétique, puisque Ubisoft n’a encore rien confirmé, mais il ne fait nul doute qu’un nouvel épisode de Assassin’s Creed soit en route. Pour ce qui est de l’autre jeu inconnu, le très sérieux Jason Schreier de Kotaku avance qu’il s’agit là d’un nouvel opus de Far Cry.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020