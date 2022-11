The Callisto Protocol, où le trouver au meilleur prix ?

Celui présenté comme étant le successeur spirituel de Dead Space est enfin à nos portes. The Callisto Protocol aura beaucoup fait parler de lui au cours de ces dernières semaines, parfois pas que en bien, ce qui montre de Striking Distance Studios a su imposer sa nouvelle licence auprès du grand public avec brio, ce qui n’était pas forcément gagné avec le remake de Dead Space qui compte lui aussi sortir dans peu de temps. Le jeu d’horreur et gore à souhait à ne pas manquer en cette fin d’année, c’est bien lui, et s’il vous intéresse, voici où vous pouvez trouver The Callisto Protocol au meilleur prix.

Où acheter The Callisto Protocol au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Callisto Protocol est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

The Callisto Protocol est sortira le 2 décembre et sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.