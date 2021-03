The Caligula Effect 2 dévoile le thème de Kranke

The Caligula Effect 2 et FuRyu continuent de publier des extraits des thèmes de ses antagonistes et c’est aujourd’hui au tour de Kranke, la sixième Obbligato Musician.

The Caligula Effect 2 Kranke the volume

Kranke est en fauteuil roulant suite à une blessure et c’est pour cela qu’elle est toujours accompagnée de Doctor, le cinquième musicien Obbligato. On imagine donc qu’elle ne va pas très bien vivre la défaite de son allié face aux héros. C’est la commédienne Yuki Takada qui lui prête sa voix et Neru lui sert de doublure pour la composition de son thème comme toujours interprété par Arisa Kori.

The Caligula Effect 2 sortira cet automne sur PlayStation 4 et Switch avec des voix japonaises et des textes en anglais.