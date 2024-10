Bandai Namco devient l’éditeur de Dawnwalker, le prochain RPG du studio Rebel Wolves composé d’anciens de The Witcher 3

Une version physique déjà confirmée pour le jeu

Ce jeu développé sur l’Unreal Engine 5 part avec les meilleures bases du monde, puisqu’il a déjà trouvé un distributeur de choix. Il s’agit de Bandai Namco, qui partage forcément un lien de confiance avec certains membres du studio étant donné qu’il a également été le distributeur de The Witcher 3 à l’époque. On reprend donc presque les mêmes et on repart, ce qui permettra à Dawnwalker d’avoir droit à une sortie physique en plus d’une sortie dématérialisée.

Tomasz Tinc, responsable de l’édition chez Rebel Wolves, déclare par ailleurs qu’il ne s’agit là que du début de cette relation étant donné que Dawnwalker a l’ambition d’être une véritable saga, et pas juste un seul jeu :

« Bandai Namco Entertainment Europe est une entreprise connue pour son dévouement au genre du jeu de rôle et sa volonté de s’engager dans de nouvelles licences, ce qui en fait un partenaire idéal pour notre équipe. Non seulement elle partage nos valeurs, mais son expérience dans la publication de RPG narratifs parle d’elle-même. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer le premier chapitre de la saga Dawnwalker aux joueurs du monde entier. »

On nous promet maintenant que davantage de détails à propos de Dawnwalker seront partagés dans « les prochains mois ». Si les Game Awards semblent arriver un peu trop tôt à l’échelle du projet, on peut donc en tout cas espérer en savoir plus sur ce jeu dès 2025.