The Witcher 4 compte dans ses rangs de très nombreux vétérans ayant travaillé sur les précédents jeux de la série

La série n’a pas encore perdu tous ses vétérans

Entre les licenciements survenus au sein du studio ces dernières années et les départs volontaires, il est naturel de penser que le CD Projekt Red de 2025 n’est plus tout à fait le même que celui de 2020, ni même celui de 2015 lors de la sortie de The Witcher 3. Et il est vrai, quelques grands noms sont partis. Pour autant, le co-PDG Michal Nowakowski a tenu à rappeler que beaucoup de vétérans travaillent encore au sein du studio.

Dans un tweet faisant écho au dixième anniversaire à venir de The Witcher 3, il indique que près d’une centaine de personnes ayant travaillé sur The Witcher 3 (sur plus de 200) sont aujourd’hui dans l’équipe en charge de The Witcher 4 (ainsi que sur d’autres projets). Une manière de dire que ce nouvel épisode est entre des mains familières. Parmi ces personnes, on retrouve même des artistes qui ont œuvré sur les deux premiers opus de la trilogie, tandis qu’Adam Badowski, réalisateur de The Witcher 2 et co-PDG du studio, est toujours dans le coin :

« The Witcher 3 fête ses 10 ans en mai prochain. Environ 100 de ses développeurs travaillent avec nous à ce jour sur nos nouveaux projets, dont The Witcher IV. Certains sont en fait des vétérans de The Witcher 2 et The Witcher 1, notamment mon estimé co-PDG, Adam Badowski, qui travaille sur la série depuis sa création en 2002. »

De quoi rassurer certaines personnes qui pensaient qu’il s’agissait d’une toute nouvelle équipe à la tête de The Witcher 4. Un titre dont on a toujours aucune idée de quand il sera disponible, ni même sur quelles plateformes.