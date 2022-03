The Ascent : Le RPG steampunk de Neon Giant désormais disponible sur PS4 et PS5

The Ascent, le Shooter, RPG et Hack’n’slash de Neon Giant fait désormais son entrée sur la console ancienne et nouvelle génération de Sony. L’exclusivité Microsoft a d’abord débarqué sur PC et consoles de salon Xbox One et Xbox Series X|S le 29 juillet dernier. Mais maintenant, fini l’exclusivité ! Le monde Steampunk du jeu s’offre désormais à tout type de joueurs si l’on excepte les personnes uniquement tournées vers le marché de Nintendo.

The Ascent : Le RPG ambitieux de 2021 qui a fait mouche

Pour rappel, The Ascent est un jeu solo ou en coopération locale jusqu’à 4 joueurs qui nous fait traverser un monde steampunk et dystopique. Dans cet univers, on suit un groupe de personnages assistant à l’effondrement de leur société et faisant tout pour sauver leur district en assurant le minimum de sécurité à l’intérieur de celui-ci.

Vous l’aurez compris, il faudra prendre les armes et faire face aux différents gangs et mafias qui commencent à émerger suite à la chute des précédentes forces de maintien de l’ordre. Le titre avait su se démarquer en raison de l’incroyable qualité graphique du jeu pourtant délivrée par une équipe de développement de taille modeste. Lors de sa sortie, le 29 juillet dernier, ce dernier a été finalement plutôt bien accueilli. Si vous voulez vous faire un avis plus précis sur ce titre, on vous met ci-joint notre test du jeu.

Il est donc maintenant possible de se procurer The Ascent sur PS4 et PS5 au prix de 29,99€ en version dématérialisée sur les boutiques en ligne de ces consoles. Toutefois, si vous êtes plutôt tourné vers les éditions physiques, sachez qu’il sera possible de se procurer une copie physique de l’édition standard et de la Cyber Edition du jeu dès le 26 mai prochain. En plus de proposer le contenu de base, cette seconde édition s’arme également d’un steelbook, un artbook de 88 pages ainsi que du contenu supplémentaire.