The Ascent montre son mode coopération en vidéo

La dernière fois que l’on a vu du gameplay pour The Ascent, c’était il y a pratiquement un an. Du coup, le titre en a profité pour se remontrer hier lors du showcase ID Xbox, afin de nous exhiber notamment son aspect coopératif dans un trailer qui dépote.

De la coopération en veux-tu en voilà dans un univers Cyberpunk qui déchire

En effet The Ascent, en plus de pouvoir y jouer en solo, disposera également d’un mode coopération jusqu’à quatre joueurs en ligne ou en local. C’est ce que ce nouveau trailer nous montre, et ledit mode devrait être clairement assez fun à jouer dans ce twin stick shooter en vue du dessus, ayant qu’on se le dise un gros côté Blade Runner.

On rappelle par ailleurs que le jeu développé par Neon Giant disposera également d’un petit côté RPG avec la possibilité d’améliorer les compétences de notre personnage. De plus, le soft nous plongera dans un monde cyberpunk typé dark SF où le groupe The Ascent s’est effondré, ce qui vous amènera à prendre les armes afin de sauver votre district.

Il n’y a pas à dire, The Ascent fait furieusement envie, et notez qu’il sortira sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series cette année, sans plus de précisions. Le soft sera également disponible via le Xbox Game Pass à sa sortie.