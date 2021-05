The Ascent arrivera sur consoles Xbox et PC le 29 juillet prochain

Curve Digital annonce dès aujourd’hui la date de sortie de The Ascent, un action-shooter RPG prévu uniquement sur consoles Xbox et PC. Le titre du studio indépendant suédois Neon Giant semble en plus être assez prometteur d’après les premiers retours.

Graphiquement impressionnant

The Ascent prend place dans un univers de science-fiction à l’intérieur de l’Arcologie du groupe The Ascent, une mégalopole dirigée par des corporations et peuplée de créatures aliens. Vous incarnerez un travailleur réduit en esclavage qui devra prendre les armes suite au chaos entraîné par la chute du groupe susmentionné.

Le titre pourra être joué en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs (en ligne et en local) et il sera possible de customiser son personnage. Toutefois, le plus impressionnant reste le rendu graphique qui proposera des effets de particules asses poussés et des décors destructibles. Il profitera en outre d’une résolution en 4K et des 60 FPS sur Xbox Series X (aucune précision n’a été donnée pour les autres consoles).

Présenté initialement lors de l’Inside Xbox en mai 2020, le titre sortira finalement le 29 juillet prochain, sur Xbox One, Xbox Series X|S, et PC (via Steam et Windows 10). En outre, il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie.