Daemon X Machina annoncé sur PC et daté au 13 février

Ce n’était pas forcément l’annonce que l’on attendait mais c’est une bonne nouvelle pour les joueurs PC qui n’ont pas pu mettre la main dessus. Daemon X Machina, sorti initialement sur Nintendo Switch en septembre 2019, va faire son entrée sur Steam. Et cela arrive très vite puisqu’il sera disponible dans les prochains jours.

Des bonus pour les premiers acheteurs

C’est XSEED Games qui vient d’officialiser la chose. Le jeu de mécha arrivera sur la plateforme de Valve le 13 février, donc la semaine prochaine et sera disponible au prix de 59.99€. Si vous précommandez, sachez qu’il y a une remise de 20%, ce qui le liste à seulement 47.99€. Puis, pour sa semaine de lancement, il sera à -10% pour celles et ceux qui attendaient encore un peu.

Mais ce n’est pas tout : les joueurs qui précommandent ou qui l’achètent pendant son premier mois de disponibilité auront droit à des bonus exclusifs comme une tenue supplémentaire, un set d’équipement métallique ou encore le robot Arsenal Protoype. A noter que ces contenus seront proposés ultérieurement mais seront payants.

Enfin, il faut savoir que cette version PC apportera une amélioration visuelle avec de meilleurs graphismes, des options de personnalisation et la prise en charge de différentes manettes. Le tout a bien évidemment été pensé pour le combo clavier/souris et l’on y retrouvera l’intégralité des contenus sortis sur Switch.

Depuis sa sortie, le soft a eu droit à quelques mises à jour sympathiques et même un contenu additionnel permettant d’y retrouver Geralt et Ciri de The Witcher. Daemon X Machina est un jeu de mécha plutôt réussi malgré quelques tares. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre test ou notre avis en vidéo.