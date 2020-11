Pré-installé d’emblée sur toutes les PlayStation 5, Astro’s Playroom est en quelque sorte le cadeau de bienvenue de Sony pour les nouveaux possesseurs d’une console. Présenté comme une démo technique de la DualSense, la nouvelle manette qui accompagne la machine, le jeu est finalement bien plus et propose un jeu de plateforme à part entière. On vous présente tout cela dans cette vidéo.