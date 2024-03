Terratech Worlds : Entre Satisfactory et Valheim, premier avis sur ce jeu de survie bac-à-sable en monde ouvert

Un court aperçu du titre

C’est dans un nouveau trailer que Terratech Worlds nous illustre tout ce qu’il sera possible de faire dans le jeu. A mi-chemin entre Satisfactory et l’excellent Valheim, le soft nous entrainera dans une exoplanète ou en tant que prospecteur, où vous devrez construire un monde de rêve pour l’humanité.

Tout ne sera évidemment pas de tout repos car d’autres pillards de cette exoplanète seront dans les parages pour vous mettre des bâtons dans les roues, et la nature pourra même vous attaquer gratuitement. Un seul biome est présent pour le moment sur le jeu, mais le terrain de jeu sera suffisamment grand pour passer des heures à se perdre dans les nombreuses constructions qui vous attendent.

De plus, notez que le titre qui sort en accès anticipe en ce 22 mars sur PC via Steam, et s’offrira qui plus est de nouveaux contenus en aval de sa sortie. Un mode coopération jusqu’à quatre joueurs sera bien évidemment de la partie, ce vous offrira ainsi une entraide qui ne sera pas de refus.

Première impression rapide sur ce jeu de survie/construction prometteur

Concernant notre impression sur le soft de Payload Studios, elle est clairement positive pour l’heure. En plus d’une esthétique vraiment soignée techniquement et sans fioriture sur l’optimisation, le soft allie un gameplay simple à prendre en main pour notre voiture, mais tout un système de jeu qu’il va falloir mettre pas mal d’heures à maitriser.

La personnalisation du véhicule est ultra précise et complexe, où il va falloir gérer chaque partie de son bolide mais également le cœur de son réacteur. Tout cela permet de gérer plusieurs partie du véhicules comme le laser, les phares ou encore des tourelles installées sur votre rover spatial. Il est même possible d’y apercevoir la température du véhicule si l’on utilise trop notre laser. Tout cet aspect est maitrisé, même s’il ne sera pas aussi accessible pour tous le monde, comme son craft. Au moyen de votre véhicule, vous pourrez chercher des ressources coincées dans de la roche, et ainsi les récupérer.

Vous pourrez vous en servir pour crafter diverses machines que ce soit pour stocker votre surplus d’objets ou ressources, raffiner justement vos ressources s’il y a besoin, ou bien par exemple faire tourner vos nombreuses machines avec un réacteur à carbone sans quoi, vous ne pourrez rien utiliser. Les possibilités sont ainsi immenses. En somme, tout fonctionne bien, même si les combats manquent un peu de dynamisme. Les affrontements contre les différents pillards sont sympas au premier abord, stressant pour la survie de notre véhicule, mais manquent finalement de punch.

On se doute que l’amélioration de notre base et par extension de notre véhicule devrait régler la chose, mais nous demandons à voir sur le long terme. Cela dit, la richesse de l’exploration reste néanmoins grisante, même si nous espérons qu’il y aura de véritables objectifs plus intéressant que de juste construire telles machines, ou juste ramasser des ressources et looter les pillards détruits.

Enfin, si le contenu reste décent pour Terratech Worlds en l’état actuel des choses, il y a fort à parier que les futurs ajouts de contenus proposeront quelque chose d’encore plus excitant, c’est une certitude. Concrètement, le titre est vraiment prometteur si bien des aspects. S’il y a les combats à régler, quelques bugs voire son véritable objectif à réaliser dans la production de Payload studios, le jeu propose ici une version grandement améliorée de Terratech, et surtout bien plus aboutie et jolie. On a hâte de continuer notre aventure sur le titre solo et multijoueur, qui est disponible aujourd’hui sur PC via Steam en accès anticipé.