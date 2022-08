Accueil » Actualités » Tencent cherche à augmenter ses parts chez Ubisoft et à en devenir l’actionnaire majoritaire

Bientôt la fin de « l’indépendance » pour Ubisoft ? Cela fait quelques mois que les rumeurs autour d’un rachat de l’éditeur vont bon train, certains pariant sur un Microsoft ou un Sony pour reprendre les rennes de la boîte. Mais c’était sans compter sur Tencent, qui est sans doute le mieux placé aujourd’hui pour s’accaparer Ubisoft, puisque le géant chinois possède déjà 5% des parts de l’entreprise. Mais Tencent en veut désormais plus, et cela ne doit pas arranger la famille Guillemot.

Tencent est déjà actionnaire d’Ubisoft, mais pas majoritaire

Un nouveau rapport en provenance du site Reuters indique que Tencent Holdings Ltd souhaite devenir plus agressif en s’emparant de plus de parts au sein d’Ubisoft.

Lorsque l’éditeur chinois avait acquis les 5% d’Ubisoft qu’il possède aujourd’hui, il avait alors promis de ne pas chercher à agrandir sa part pendant 5 ans. C’était en 2018, et 2023 est à nos portes, ce qui veut dire que Tencent peut désormais chercher à acquérir plus.

Selon Reuters, Tencent a contacté la famille Guillemot pour lui montrer son intérêt. D’après les sources du site, Tencent chercherait en fait à devenir l’actionnaire majoritaire d’Ubisoft, dépassant la famille Guillemot qui possède quant à elle 15% des parts de la société.

Une offre agressive

Le reste est un peu technique, mais Tencent aurait déjà proposé de racheter des parts à 100 euros l’unité, contre les 66 euros par parts que l’éditeur a mis en 2018. Autant dire qu’après l’annonce de Reuters, l’action d’Ubisoft a grimpé en flèche, de près de 15%, en vue de cet éventuel rachat.

Le site indique également que Tencent est très déterminé à acquérir ces parts, et qu’Ubisoft est un atout stratégique pour la société. Les deux entreprises n’ont pas commenté publiquement l’affaire, mais on sait que les dirigeants de Tencent ont rencontré la famille Guillemot en mai dernier en France.

Autant dire que Tencent n’est pas prêt de laisser tomber le morceau, et la situation d’Ubisoft pourrait drastiquement changer dans les mois à venir.