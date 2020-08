Alors que le Pokémon-like Temtem vient tout juste d’annoncer sa venue dès l’année prochaine sur consoles de nouvelle génération, il semblerait qu’une mauvaise nouvelle vienne tout de même ternir le tableau en ce qui concerne les différents supports devant accueillir le titre.

En effet, comme l’a rapporté Humble Bundle (source : Gematsu), les versions autrefois planifiées de Temtem à destination de la PS4 et de la Xbox One ne sont tout simplement plus à l’ordre du jour à cause, on l’imagine, du passage aux consoles de nouvelles générations.

Triste nouvelle pour les backers ayant financé le jeu dans l’espoir de l’obtenir sur les consoles actuelles. La version Switch du soft reste néanmoins en production pour une sortie en 2021, tout comme celles annoncées aujourd’hui pour la PS5 et la Xbox Series X. Pour rappel, Temtem est actuellement en phase d’accès anticipé sur Steam.