Tekken 8 met en avant Lee Chaolan, une semaine avant sa sortie

Avec une petite blague en direction de feu Heihachi

Lee Chaolan a ici troqué son beau costume habituel pour une tenue plus militaire et plus lourde, ainsi que des lunettes de ski du plus bel effet (même si on imagine la tête de son bronzage avec un tel accessoire). S’il fait toujours le show en faisant parler ses poings et ses pieds, Lee compte aussi se la jouer un peu plus explosif dans cet épisode avec quelques grenades dans sa manche.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La démo du jeu est toujours disponible si vous souhaitez essayer le titre avant sa sortie.